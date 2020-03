[Dossier] Comment réagir face à l'épidémie de coronavirus?

Alors que les célébrations des messes et des cultes sont annulés, que l'épidémie de coronavirus peut nous faire céder à la peur, Mgr Emmanuel Gobilliard nous adresse un message de confiance.

Suite aux annonces du Premier ministre ce samedi 14 au soir, les célébrations, messes et cultes sont annulés dans nos différentes Églises ce dimanche matin. Les églises et temples restent ouverts, mais pour éviter de contribuer à la propagation du virus, aucune célébration n’est organisée. (Ce dimanche à 19h, une Eucharistie sera diffusée en direct, présidée par Mgr Emmanuel Gobilliard.)



Que pouvons-nous faire ?

Pour vivre ensemble ces jours particuliers, Mgr Gobilliard était en direct ce dimanche matin pour nous inviter à faire preuve d’initiatives marquées par la simplicité et l’humilité :

- Prier pour les soignants et leurs familles qui vont être très fortement sollicités ;

- Prendre un temps en famille aujourd’hui : prière, partage sur l’Évangile du jour, chanter ensemble ;

- Faire preuve d’attention aux SDF qui verront beaucoup moins de monde en leur proposant de l’aide ;

- Téléphoner aux aînés que l’on ne peut pas visiter et qui seront très heureux de nos messages

- Vivre dans nos églises (qui restent ouvertes) des temps d’adoration eucharistique.



Renouer avec l'oraison et la lecture de l'Évangile

Et retrouver la simplicité de notre vie chrétienne... "Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra" (Mt 6, 6). Ces temps où l'on est invités à rester chez soi sont propices à l’oraison, la lecture de l’Evangile, la prière du chapelet.

Pour certains d’entre nous, ces événements réveillent peur et angoisse. Mgr Gobilliard invite à la confiance en Dieu en s’appuyant sur l'Écriture : "Rien ne pourra nous séparer de l’amour du Christ" (Rm 8, 31-39). À l’image de ce que l’on a pu voir en Italie, là où l’angoisse envahit, la présence de Jésus est notre secours et notre joie.