[DOSSIER] Eglise de la Ferrière sera-t-elle détruite ?

Suite aux très nombreuses réactions suscitées par la révélation sur RCF Anjou du projet de la mairie de Segré-en-Anjou-Bleu de déconstruire l’église de la Ferrière-de-Flée, Mgr Emmanuel Delmas a souhaité prendre la parole sur notre antenne en ce vendredi 14 mai afin de clarifier les propos de son dernier communiqué du 10 mai dernier. « Ces réactions, je les entends et de plus, je les partage. Personne ne peut rester indifférent à la perspective qu’une église disparaisse » déclare-t-il en préambule. « Les églises sont les témoins d’une histoire, le produit du travail de nombreuses personnes. Un héritage reçu dont nous devons faire tout notre possible pour le transmettre aux générations futures ». Abordant plus spécifiquement l’église de la Ferrière-de-Flée, Mgr Delmas a souhaité revenir sur la phrase de son communiqué du lundi 10 mai en reconnaissant « une formulation pas satisfaisante ». Il déclare aussi qu’« aucune décision définitive n’a été prise de la part du diocèse » à propos de cette église. L’évêque appelle aussi tous les responsables –de la mairie, du diocèse et de la protection du patrimoine- « à poursuivre le travail commun afin de trouver une solution recevable et respectueuse de tous et si, éventuellement, il n’était pas possible de conserver l’église, je tiens absolument à ce qu’il existe une possibilité pour les habitants du lieu de pouvoir continuer à se rassembler pour prier ». Son intervention en intégralité sur RCF Anjou en réécoute ci-dessous.