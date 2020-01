Dossier : le procès de Bernard Preynat

"J’ai pu passer pour quelqu’un de relativement costaud, mais à la préparation de ce procès et à la remise en mémoire de l’ensemble du vécu qui a suivi cette agression sexuelle, c'est effrayant de voir que cinq minutes de la vie d’un enfant à l’aube de ses dix ans a généré, pendant autant de décennies, autant de souffrances et de déviance pour cette victime-là et pour l’ensemble de son entourage."

Depuis quatre ans, François Devaux, le président de La Parole libérée, a décidé avec cette association de victimes d'abus sexuels de rendre publics des centaines de témoignages pour faire prendre conscience à la société toute entière de ce "poison".

Au-delà de ses engagements associatifs, François Devaux fait partie à titre personnel des parties civiles au procès de Bernard Preynat qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Lyon le 13 janvier 2020. Si l'ancien scout de Sainte-Foy-lès-Lyon s'estime "assez affranchi du regard de Bernard Preynat" et n'appréhende pas particulièrement cette nouvelle rencontre avec son agresseur, la préparation du procès lui a montré l'ampleur des dégâts dans sa propre famille, qu'il avait "un peu sous-estimée".

"Peu importe ce que dira Bernard Preynat, que ce soit des excuses ou pas, ça n’a pas beaucoup de valeur et d’intérêt pour moi. Au travers de ce procès, c’est une thérapie familiale" précise François Devaux. Il témoigne au micro de RCF Lyon.