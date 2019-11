Dossier : Les animations de Noël du début décembre au Mans et dans la Sarthe

Nous allons bientôt ouvrir notre première case du calendrier de l'Avent et les animations de fin d'année fleurissent dans le département

Ce week-end nous passons au mois de décembre, c'est logiquement que l'on passe dans la période de l'Avent.

Dans le département, les animations se font plus nombreuses et vous profiterez assurément de cette ambiance de Noël !

Autour du marché de Noël et au Mans.

Si la place de la République a vu fleurir ses petits chalets, le marché est ouvert au public tous les jours de la semaine. Le week-end, la place s'anime pour le bonheur des petits et des grands.

Vous profiterez de deux animations samedi. D'abord, vous avez rendez-vous avec le concert de Symboz aux accent pop et hip-hop à 16h et 18h45 dans le cloître de la Visitation.

Dans les allées du marché de Noël, vous croiserez certainement les trois bulles filantes de Brimborions à partir de 17h.

La journée de dimanche sera également l'occasion d'animations. Les Coruscants seront sur la place de la République pour égayer votre balade dominicale à partir de 16h30.

Dimanche également, vous pourrez assister à deux spectacles drôles et légers. Le premier à la cité du cirque Marcel Marceau à 14h30 et la seconde à l'école primaire Montaigu à 14h30 et 16h30.

Au Mans toujours, mais plus excentré, l'abbaye royale de l'Epau vous invite à un "Voyage lumineux et sonore".

C'est à partir de samedi soir, 30 novembre, jusqu'au 19 janvier 2020 de 18h à 20h en accès libre et gratuit (avant 19h15).

Autour du Mans.

Mais il n'y a pas qu'au Mans qu'on se mettra aux couleurs de Noêl ! La Ferté-Bernard se prépare à un grand week-end d'animations et de festivités samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.

Il en sera de même à Tuffé puisque l'association des amis de l'abbaye de Tuffé organise, dans ces murs, un marché artisanal agrémenté d'animations musicales ou encore de balades en cariole.

Du côté du sud Sarthe, visitez le musée de la faïence de Malicorne sur Sarthe d'une toute autre manière. Noël pousse les portes du musée jusqu'à la fin de l'année.