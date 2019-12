Dossier : Les animations de Noël du week-end de 7 et 8 décembre en Sarthe

Le mois de décembre est maintenant entamé et l'ambiance de Noël est de plus en plus présente autour de nous. Le calendrier de rendez-vous se remplit.

Nous sommes bien entrés dans les festivités de Noël et les préparatifs s’accélèrent. Entre cadeaux, ambiances, décorations ou illuminations dans les villes, Vous ne serez pas en manque d’événements ce week-end !

Ce week-end au Mans.

Le week-end, différentes troupes de théâtrs animent le marché de Noël du Mans, place de la République. Pour cette semaine, vous retrouverez la compagnie des Quidams autour de la place. « Fier à cheval » présente des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grande taille, mus par des marionnettistes costumés. C’est à retrouver de 15h à 19h samedi après-midi.

Toujours autour du marché de Noël du Mans, deux nouveaux rendez-vous s’ouvrent ce week-end. Le Père-Noël prendra ses quartiers d’hiver au Mans dès samedi après-midi. Le chalet du Père-Noël ouvrira ses portes à 16h30 pour récolter les lettres de vos enfants. Si ce n’est pas encore fait, il sera toujours temps de déposer votre lettre pour que le Père Noël puisse la faire suivre à ses lutins et être prêt pour le jour-J.

À proximité du chalet du Père Noël sur le marché, le grand barnum blanc abritera le salon des artisans créateurs qui vous présenteront leurs créations de bijoux, maroquineries et autres accessoires de mode ou de décoration. Autant de proposition pour vous donner des idées de cadeaux si jamais vous êtes en panne.

En plus du marché de la Place de la République, la Visitation organise son marché de Noël pour mettre en avant six créateurs au sein du cloître. Sur le parvis du cloître, vous découvrirez le travail et le talent de jeunes créateurs sortant de la Fabrique à Entreprendre.

Dans nos contrées sarthoises, on a la vision d’un Noël hivernal, froid ou humide. Et même si on attend que tombe la neige, on aime se couvrir au mois de décembre. Il est des régions tout autre, où Noël peut se fêter à la plage et où les tradition changent par rapport à ce qu’on connaît, mais toujours dans la joie et le partage. C’est pour cela que le centre social Kaléidoscope vous propose de découvrir les traditions de Noël des Antilles. L’exotisme prend place 9 rue du Cantal, à proximité de l’arrêt de tramway Atlantides-Sablons. L’entrée sera gratuite entre 12h et 19h.

D’autres animations sont prévues pour la journée du dimanche. Et dans la matinée, les plus jeunes pourront aider Pirouette à trouver son sapin de Noël. Une aventure cinématographique pour les plus jeunes diffusée sur grand écran au cinéma Le Royal, avenue Félix Geneslay. Les séances sont programmées à 10h et 11h au prix de 2,50€. Un goûter est également prévu entre les deux séances, à 10h45.

C’est un après-midi en chanson qui vous attendra dimanche après-midi. Un concert de musique sacrées et de chants de Noël est organisé à Notre-Dame-du-Pré et l’entrée est gratuite.

De nombreux marchés de Noël dans la Sarthe ce week-end.

Les horaires et les lieux diverges, mais ce qui est sûr, c’est que vous pourrez profiter d’un marché de Noël près de chez vous ce week-end !

Samedi, les plus matinaux ont redez-vous à Préval, le marché de Noël se tient la matinée seulement, de 9h30 à 12h. Direction Fresnay-sur-Sarthe, dans le nord Sarthe entre 10h et 16h30 ou encore à Duneau à la salle du Chatelier à partir de 10h. En même temps, débute celui de Bonnétable. Les Bonnétabliens profiteront du marché de Noël mais aussi de la foire Saint-Nicolas de 10h à 18h. Plus tard dans l’après-midi, coup d’envoie du marché de Noël des association à la salle polyvalente de Sougé-le-Ganelon à 15h. Enfin, sur cette seule journée de samedi, on s’arrête à Champagné. La commune organise son marché de Noël accompagné de nombreuses animations de 16h à 22h.

À Mamers, Sablé-sur-Sarthe ou au Manoir de Couesme, c’est tout le week-end que se tiendront les marchés et animations de Noël. Impossible de vous rendre dans ces différentes ville ? Il vous reste la possibilité d’aller à Saint-Léonard-des-Bois puisque le marché de Noël s’installera sur la place de l’église de 10h à 18h.

Vous l’aurez compris, où que vous soyez en Sarthe, vous pourrez profitez de nombreux événements. Les activités se poursuivront tout au long du mois de décembre et RCF continuera de vous informer.