Dossier Noël RCF Sarthe : Vous pouvez déjà en profiter !

Le Mans s’illumine déjà avec les décorations de Noël qu’on voit dans plusieurs rue de la ville. Cette année, c’est le rouge et le blanc qui sont les couleurs mises à l’honneur. Forcément liées à Noël, ces couleurs ne sont pas sans rappelées un certain personnage que les enfants attendent impatiemment...

La place de la République, coeur de Noël au Mans.

C’est une tradition de voir les chalets se monter tous les ans place de la République pour accueillir le Marché de Noël. Ouvert depuis le 23 novembre, vous pouvez maintenant profiter des produits artisanaux proposés, ou bien trouver des idées cadeaux pour vos proches. Et que serait un marché de Noël sans ses effluves de cannelle annonçant la proximité d’une cuve de vin chaud pour vous réchauffer, ou d’autres gourmandises chaudes ou chocolatées.

Tradition également de retrouver la vitrine animée sur la place de la République. Elle vous offrira une ambiance visuelle et sonore de sous-bois en hiver. Retrouvez aussi tous les week-end, différentes animations dans le cadre de ce marché de Noël. Pour le détail de la programmation, Maxime Nédélec et Maximilien Cadiou vous diront tout dans l’agenda des sorties du week-end toutes les semaines, diffusé vendredi à 18h50.

L’ambiance familiale est de mise pour cette période de Noël. Petits et grands, installez-vous dans le manège sapin, au coeur du Marché de Noël. Du dimanche au jeudi, de 11h à 19h30 et les vendredis et samedis de 11h à 20h30 à 3€ le tour de manège.

En ballade jusqu’aux Jacobins.

La place de la République n’est pas la seule place du Mans à s’animer pour les fêtes de fin d’année. Dirigez-vous vers la place des Jacobins pour profiter de deux animations.

D’un côté, montrez vos talents sur la glace. La patinoire reprend place au pied de la grande roue. De l’autre, prenez de la hauteur pour admirer la ville du Mans sous un autre angle.

Vous aurez une vue imprenable sur la cathédrale et sur le centre-ville.

Sur la glace comme dans les airs, c’est de 11h à minuit du dimanche au jeudi, et prolongation jusqu’à 1h du matin les vendredis et samedis en s’acquittant d’une entrée à 5€ pour chaque entrée, 4€ pour les enfants de moins de 8 ans pour la grande roue seulement.

Retrouvez toutes les informations sur les animations des fêtes de fin d’année au Mans et dans la Sarthe dans ce dossier. N’hésitez pas à nous envoyer vos informations sur des événements qui auraient lieu dans le département pour que nous puissions être le plus complet possible. Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à rcfsarthe@rcf.fr ou appelez au 02-43-76-00-88.