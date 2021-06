[Dossier] Tout savoir sur les élections départementales dans le Cher !

© RCF - En même temps que le scrutin départemental, les électeurs seront appelés aux urnes pour les élections régionales les 20 et 27 juin.

Initialement prévues en mars, les élections départementales ont subi, comme les municipales l'an dernier, les aléas de la crise sanitaire. Après de multiples débats et hésitations, elles ont finalement été fixées à la fin du mois de juin.

Place au vote !

Les 20 et 27 juin prochains, nous élirons donc nos conseillers départementaux. 55 binômes sont présents sur les 19 cantons que compte le Cher, soit 110 candidats. Trois forces principales s'affrontent pour tenter de ravir la majorité au conseil départemental. Le Cher est dirigé par Michel Autissier (LR) depuis 2015. Alors, cap à droite, ou coup de barre à gauche ?

Les principales forces en présence

Avenir pour le Cher

La majorité départementale sortante s'est regroupée au sein du groupe "Avenir pour le Cher", une alliance entre la droite, le centre et les indépendants. C'est la seule force politique qui présentera des binômes dans les 19 cantons du département. "Avenir pour le Cher" ne pourra cependant pas compter sur le président sortant du conseil départemental, Michel Autissier (LR), qui a décidé de ne pas faire la passe de deux et arrêtera sa carrière politique à l'issue de son mandat.

Le Cher en Commun

Contrairement au scrutin de 2015, la gauche a mis de côté ses divisions et va s'avancer en grande partie unie pour ces départementales 2021. C'est grâce à une alliance de ce type qu'elle avait réussi à faire basculer la ville de Bourges à gauche en juin 2020 après 25 ans de gouvernance du centre-droit. Si l'élection est différente, la dynamique est là et la gauche espère bien récupérer un département qu'elle avait perdu en 2015. "Le Cher en Commun" présentera des candidats sur 17 cantons.

Le Rassemblement National

Le parti de Marine Le Pen reste peu implanté dans le Cher, avec des personnalités méconnues. Lors des élections municipales en 2020, le RN n'avait pu présenter qu'un seul candidat, Jean-René Coueille, le délégué du parti dans le Cher qui avait échoué au premier tour dans la petite commune de la Chapelotte Mais le Rassemblement National fait régulièrement de bons scores dans le Cher et sera présent sur 14 cantons cette année. Pour les élections départementales de 2015, il avait obtenu 24,87% des suffrages au premier tour et 25,01% au deuxième, sans parvenir à ravir le moindre canton.

Europe Ecologie Les Verts

Pour ce scrutin, les écologistes ont décidé de ne pas rejoindre l'alliance de gauche, reprochant à certains élus appartenant au groupe le "Cher en Commun" de cumuler les mandats. Les Verts avancent donc vers l'élection avec une force de frappe assez faible. Seuls 3 binômes (Chârost, Trouy et Vierzon 1) seront soutenus par les écologistes dans le département. Alimentation dans les collèges, gestion de l'eau, aménagements des routes... pour EELV, le département a aussi son rôle à jouer dans la transition écologique.

Les personnalités locales en course

Le maire de Bourges, Yann Galut (PS) sera candidat sur le canton Bourges 1, qu'il avait remporté en 2015 recueillant 53,21% des suffrages.

RCF - Qui seront les 38 élus qui siégeront au conseil pour les 6 prochaines années ?

Le regard de l'expert

Le scrutin s'annonce serré, mais la droite par avec un avantage pour Frank Simon, journaliste politique au Berry Républicain depuis plus de 20 ans : "suivant les pronostics oui, en tout cas ils ont bonne espoir de le conserver [le département]". Malgré l'union qui lui avait réussi à Bourges pour les municipales de 2020, la gauche pourrait se retrouver dans une situation plus difficile : "Est-ce que l'histoire se répètera ? Je ne suis pas persuadé, parce que c'est une élection différente et qu'il y a les régionales derrière".

De son côté, le Rassemblement National semble en position de briser son plafond de verre: "Je pense qu'ils peuvent emporter Châteaumeillant [...] les trois listes estampillées droites sont éparpillées, le candidat Erwan Le Minitier est très implanté sur le canton. Châteaumeillant risque de basculer et peut-être qu'il y aura l'entrée d'un binôme du Rassemblement National au département, ce qui serait assez exceptionnel."

Dernière inconnue : l'abstention. Pour Frank Simon, il y a de quoi craindre une faible participation pour ces départementales :"Je le crains parce que c'est une élection qui mobilise jamais beaucoup, même si je pense que les régionales vont booster la participation [...] Je pense qu'il va y avoir une abstention forte mais c'est difficile de le prédire". Une abstention qui profiterait au RN : "Bien entendu parce que eux vont aller voter, contrairement aux électeurs traditionnels de la droite et de la gauche..."



RCF - Frank Simon est journaliste au Berry Républicain.

Les infos en plus !

Il y a 38 sièges à pourvoir au conseil départemental du Cher. Pour obtenir la majorité, un groupe doit remporter au moins 10 des 19 cantons que compte le département . Chaque binôme candidat doit respecter la parité (un homme et une femme) et être accompagné par deux suppléants, qui doivent également respecter ce principe.

Pour obtenir la majorité, un groupe doit remporter au moins 10 des 19 cantons que compte le département (un homme et une femme) et être accompagné par deux suppléants, qui doivent également respecter ce principe. Le Cher compte un peu plus de 300 000 habitants , un chiffre en baisse depuis plusieurs années.

, un chiffre en baisse depuis plusieurs années. Dans la région Centre-Val de Loire, seul le président du Cher Michel Autissier a été jusqu'au bout de son mandat, de 2015 à 2021.

a été jusqu'au bout de son mandat, de 2015 à 2021. Le Cher avait basculé à droite au dernier scrutin en 2015 avec 24 sièges pour l'union de la droite et du centre. Auparavant c'était la gauche qui était aux affaires, depuis 2004.

avec 24 sièges pour l'union de la droite et du centre. C'est sur le canton de Châteaumeillant qu'il y a le plus de candidats en course cette année : 5 binômes en tout !

qu'il y a le plus de candidats en course cette année : Parmi les compétences du Département , le volet social est sans doute l'un des plus important : il représente 60% du budget du Cher . Le département est notamment responsable du financement du Revenu de Solidarité Active. Le nombre de bénéficiaires du RSA dans les département a grimpé avec la crise sanitaire.

. Le département est notamment responsable du financement du Revenu de Solidarité Active. dans les département a grimpé avec la crise sanitaire. Les principaux trois blocs sur la ligne de départ pour les élections se sont affrontés lors d'un débat sur France 3 Centre-Val de Loire et France Bleu Berry. Le replay est à découvrir ici.

Le replay est à découvrir ici. Un oeil dans le rétro ? Les résultats des élections départementales 2015 dans le Cher sont disponible ici.

Les résultats des élections départementales 2015 dans le Cher sont disponible ici. Les élections départementales des 20 et 27 juin se dérouleront en même temps que les régionales. Nous voterons donc pour les deux scurtins... en même temps !

La carte des cantons du Cher



Les interviews