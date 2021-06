Dr Goldstein: Au CHU de Lille, "il n'y a plus d'unité spéciale covid"

Plus de masque en extérieur, levée du couvre-feu plus tôt que prévu, réouverture des discothèques... Pour le docteur Patrick Goldstein, le chef du pôle de l'urgence et du SAMU du Nord, si aucun patient Covid n'a été admis au CHU de Lille ces dernières 24h, il en appelle malgré tout à la prudence et à la vaccination.