L'établissement français du sang ne fait pas exception. Il est lui aussi confronté aux problèmes de moyens et surtout de recrutement de médecins.

Pour répondre aux besoins en Gironde, il faut 1 000 dons par semaine et il faudrait recruter un ou deux médecins préleveurs supplémentaires.

On en parle avec le Dr Idriss Delouane, responsable des prélevements à l'EFS de Nouvelle-Aquitaine.