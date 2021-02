Dr Legrand: "ce qui est difficile, c'est la pénurie de doses"

Les médecins généralistes entrent dans la boucle de la vaccination. La démarche est censée accélérer la campagne vaccinale, mais elle fait apparaître aussi un certain nombre de questions sur les doses, le vaccin administré et son stockage. Pour en parler, Elise Le Mer reçoit le docteur Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing et secrétaire général de la CSMF 59/62, (Confédération des Syndicats Médicaux Français).