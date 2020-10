Droit des successions - le testament

Ce mois-ci, le magazine du droit s'intéresse au droit des successions et plus particulièrement au testament. Qu'est ce qu'un testament ? quel est l'intérêt de rédiger un testament ? Comment transmettre son patrimoine ? Peut on contester un testament ? Me Sophie BELLEVILLE, Avocate au barreau de Dijon, répond à vos questions et vous guident dans vos démarches successorales au micro de Me Thibault LEVERT.