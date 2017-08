Droit du travail: pour Bruno Cautrès, la mobilisation syndicale sera moins forte qu'en 1995

Droit du travail: les ordonnances présentées aux syndicats

La première grande réforme économique et sociale du quinquennat Macron, celle du Code du travail, entre dans une phase décisive. La concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux a repris mardi 22 août dernier. Le gouvernement avait en effet déjà débattu des grandes lignes de sa réforme pendant deux mois de consultations avec les organisations syndicales et patronales entre mi-juin et fin juillet.

Restait aux partenaires sociaux à prendre connaissance des détails de la réforme, à travers les différentes ordonnances de l'exécutif. Ce sera chose faite en fin de semaine. Dès à présent la résistance s'organise : la CGT et Sud appellent à une journée de mobilisation le 12 septembre prochain et la France insoumise à un rassemblement le 23 septembre.

Mobilisation syndicale: "il ne faut pas grand chose pour mettre le feu aux poudres"

Pour Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof et enseignant à Sciences Po, "on ne peut pas s’attendre à voir une mobilisation de très grande ampleur comme en 1995. Mais dans une France qui est aujourd’hui très fortement inquiète sur l’économie, même si on nous dit que cela va mieux, avec une forme d’angoisse sociale qui touche de très nombreuses catégories socioprofessionnelles, il ne faut pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres".

Il ajoute que "cela va être tout le rôle du gouvernement de faire en sorte que l’on ne retourne pas vers des scénarios de blocage. En revanche, la mobilisation et l’ampleur de cette mobilisation du 12 septembre, mais également celle du 23 septembre avec la dimension politique de la France insoumise va nous en dire beaucoup sur ce qui est en train de se passer dans l’opposition et à gauche en particulier".