Drôle De Pain : une boulangerie artisanale, économique et sociale

Drôle De Pain, est une boulangerie artisanale agréée entreprise d’insertion avec deux objectifs principaux :Proposer une autre manière de consommer, plus attentive à ses conséquences sociales et écologiques.

Servir de tremplin à ses salariés en leur offrant un cadre stabilisant d’emploi qui permette d’apprendre des savoir-être et des savoir-faire pour retrouver un emploi dans le monde classique du travail.

