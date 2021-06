Du 1 au 4/07 : convention nationale de la JCE...Les jeunes croient en l'avenir

La JCE, Jeune Chambre Economique Française est le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs.

Du 1er au 4 juillet prochain c'est la JCE de Saint-Etienne qui va accueillir la 67ème Convention Nationale de la Jeune Chambre Economique Française, et cela en présentiel !

"En 2021, continuons à être ensemble la solution", c'était le slogan de la JCE stéphanoise pour la nouvelle année : tout un programme autour de l'engagement des jeunes et de leur capacité à agir pour une société meilleure, "en ascension" comme l'indique la thématique de la convention nationale.

Dans ce nouveau numéro de La Loire Aujourd'hui, retrouvez :

Elisabeth Bayegle présidente de la JCE de Saint Etienne

Diarra Kane, stéphanoise et présidente nationale de la JCE

Grégory Bertholon ancien président de la JCE de Saint Etienne et directeur du comité d'organisation de la Convention.