Du côté des EHPAD, c'est désormais le confinement dans les chambres

La situation est douloureuse pour les résidents dans les EHPAD. "Cela fait trois semaines qu'ils n'ont plus de contact avec leurs familles. Même si l'on a mis plein de choses en place, malgré ça, ils sont tristes et c'est cela qui me peine beaucoup" Micèle Bachelier, directrice de l'établissement La Pellonnière à Le Pin La Garenne.