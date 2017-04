Du foot avec des rÃ©fugiÃ©s

Taper ensemble dans ballon, partager un moment sportif et apprendre à se connaître, c'est l'objectif des matches de foot en salle proposés par Singa fondée par Nathaël Molle à Paris en 2012 et qui aujourd’hui s’étend de Berlin à Montréal. Sa mission principale? Favoriser les relations entre migrants et habitants des pays d’accueil. Et cela passe par plusieurs actions, dont l'une autour du ballon rond.



Un langage commun: le foot

Dans la banlieue lyonnaise, à Vaulx-en-Velin, l'association organise des matches de foot en salle. Deux équipes mélangent réfugiés et bénévoles de l'association pour taper ensemble autour du ballon. Le foot sert de langage commun à tous. Félix Meunier a assisté à l’une de ces rencontres, dans gymnase à Vaulx-en-Velin.



Yoga, buddy, sport ou universités

Mais l'association ne s'arrête pas là, elle apporte aussi son aide aux réfugiés pour les soutenir dans la construction d'un projet professionnel, organise des stages de yoga ou encore permet à chacun de partager avec les autres ses passions.