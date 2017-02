Du gastÃ©ropode coquÃ© au faucon pÃ¨lerin : "L'APPEL A LA PRIERE " de RÃ©gis de Bazelaire sur RCF Bordeaux

Nous pouvons dérouler à l’infini cette liste d’interrogations en restant stérile et recroquevillé sur nous-même. C’est le syndrome du gastéropode coqué.

Et bien non, levons la tête, prenons notre destin en main, appuyons nous sur du solide, croyons en l’avenir. Seul nous ne pouvons rien, ensemble, nous pouvons tout !

Pour cela, savez-vous que depuis plus d’une dizaine d’années, notre évêque a confié au nom du diocèse, une mission à toutes les bonnes volontés : une adoration perpétuelle pour confier notre avenir au Seigneur.

Une mission pour notre pays, une mission pour notre Eglise, une mission pour notre diocèse, à l’image de celle du Sacré Cœur de Montmartre à Paris. Cette adoration est située dans une chapelle de l’église du Sacré Cœur de Bordeaux, place du Cardinal Donnet.

24h sur 24,

365 jours sur 365,

plus de 200 personnes se relayent devant le Saint Sacrement, nous sommes sûrs que nous sommes entendus et que ces supplications ne resteront pas sans effet. C’est une mission collective, c’est une mission solidaire, il n’y a pas de maillon faible.

En cette période difficile pour notre pays, rejoignez-nous en prenant part à cette grande chaîne de prières solidaires.

Nous le savons, nous ne serons pas déçus. Presbytère du Sacré Cœur : 05 56 91 67 13 ou 06 64 67 01 40, c’est le bon moment.

Reprenons espoir et passons du gastéropode coqué au faucon pèlerin dont le vol est tourné vers l’Espérance !

Aide-toi, le Ciel t’aidera !

Régis de Bazelaire