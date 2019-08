Du goût et des odeurs chez les baleines !

Rediffusion de l'émission du 13/5/2019.

Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les cétacés utilisaient essentiellement l'audition et la vision pour se nourrir. Or, une étude Montpelliéraine démontre que les baleines à bosse auraient également des capacités gustatives et olfactives. La baleine à bosse est une espèce qui vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle atteint habituellement 13 à 14 mètres de long et pèse en moyenne 25 tonnes.

Pour en savoir plus :

- Communiqué de presse

- Un article du journal Le Monde

- Un reportage vidéo illustrant les techniques employées

- C'est quoi un globicéphale ?

Lien vers un article du journal Reporterre synthétisant les recommandations du rapport de l'IPBES