Du Houblon pour la Kreuze !

La microbrasserie La Kreuze est une brasserie indépendante située à Anzême, dans la Creuse, près de Guéret (23). La Kreuze* est aussi la bière* brassée “tout grains” dans le respect des méthodes traditionnelles, avec des matières premières de qualité issues de l’agriculture biologique …. Voici la chronique sur le couple, Adeline et Toni, qui pendant le premier confinement a testé la culture du houblon et les brassins de bières* et qui maintenant, sont à la tête de la Kreuze, l'une des bières* locales les plus appréciées. Chronique d’Anne Le Joliff.



