Du marché de Nöel au marché bio

A Rennes, les festivité de Noël commencent dans la rue,

entre les petits cabanons du mail.



2 marchés deux ambiances : d'un côté le marché de Noël celui que l'on connaît bien, et l'autre, plus discret, mais bien présent, le marché bio.



Mais quelle réalités se cachent derrière l'étalage de ces commercants ?



Notre reporter Domitille Courtemanche est allée à leur rencontre.



Le marché se poursuit jusqu'à Noel. Mais n'oubliez pas pour autant de visiter les églises et leurs crèches.