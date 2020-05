Du masque anxiogène à l'objet à la mode

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Il fait peur. Est anxiogène. Le masque est devenu omniprésent dans nos vies mais n'inspire pas forcément la confiance. A Marseille, Nathalie et Margaux détournent cette image du masque. Il garde son utilité mais il est désormais coloré, à motif et assorti à sa tenue.

Nathalie et Margaux ont une spécialité: le vintage. La mère tient la boutique "Tombé du ciel" et la fille "Marcel et Simone". Elles ont donc uni leurs forces pour confectionner déjà plus de 600 masques.

Tombé du ciel: https://www.instagram.com/tombeducielvintage/

Marcel et Simone: https://www.instagram.com/marcel_et_simone/