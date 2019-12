Du monde en Berry pour manifester contre la réforme des retraites

Ils étaient nombreux dans les rues à se mobiliser contre la réforme des retraites. Reportage à suivre à Bourges.



Le retour aux 90 km/h est-il imminent ? Les présidents des conseils départementaux de la Région évoquent le Printemps. On fait le point dans cette édition.



Un partenariat entre le site de financement participatif KissKissBankBank et l'agence tourisme et territoire du Cher. Objectif : lancer des projets innovants. Une première nationale.



Le festival humour et vin commence ce soir à Bourges. Au programme : de belles têtes d'affiches et des producteurs locaux. On en parle en fin d'édition.