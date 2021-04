Du renouvellement dans la liste de François Bonneau (PS) mais dans le Loir-et-Cher, les têtes de liste sont bien connues

Président sortant du conseil régional de Centre Val de Loire, François Bonneau (PS) repart en campagne et mène la liste baptisée "Plus fort, ensemble".

[SAMEDI 24 AVRIL] La campagne pour les élections régionales est bien lancée. Cette semaine, les candidats se sont succédés pour présenter notamment le candidature ou leurs têtes de liste. A gauche, ce n'est pas une surprise, François Bonneau, brigue un nouveau mandat de président du conseil régional. Pour cela, il s'appuie sur notamment les six années écoulées et "son engagement à fond".

Pour l'élu socialiste, les promesses de la campagne dernière ont été tenues et sa majorité est même allée plus loin.

François Bonneau (PS), président sortant de la Région et candidat à la présidence de la liste "Plus fort ensemble" :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Rassemblement et renouvellement

Avec la liste "Plus fort, ensemble", François Bonneau promet le renouvellement : seules 18 personnalités de sa majorité actuelle repartent sur cette nouvelle liste.

Côté politique, un rassemblement à gauche a bien eu lieu, hormis avec EELV (Europe Ecologie Les Verts). "Il y a cette fois-ci plus de forces politiques avec nous que lors du premier tour en 2015". En plus du parti socialiste, le PCF (parti communiste français), le PRG (parti radical de gauche), Cap écologie et LEF ( Liberté écologie fraternité) font parties de cette liste.

Pour ce prochain mandat, François Bonneau promet "l'hypercitoyenneté" et "l'hyperproximité".

FRANÇOIS BONNEAU (PS), PRÉSIDENT SORTANT DE LA RÉGION ET CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA LISTE "PLUS FORT ENSEMBLE" :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Marc Gricourt et Karine Gloanec-Maurin en chefs de file dans le Loir-et-Cher

Si la liste est renouvellée, ses représentants dans le Loir-et-Cher ne sont pas des petits nouveaux, loin de là.

Ce sont Marc Gricourt, maire de Blois et premier vice-président sortant de la Région, et Karine Gloanec-Maurin, présidente de la communauté de communes de Collines du Perche qui seront le binôme têtes de liste dans le département. L'un repart après un mandat effectué entre 2015 et 2021 en charge notamment des finances, l'autre y revient après un passage notamment au Parlement européen.

Marc Gricourt, N°1 dans le Loir-et-Cher de la liste "Plus fort ensemble"

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Karine Gloanec-Maurin, n°2 dans le Loir-et-Cher de la liste "Plus fort ensemble"

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La totalité des Loir-et-Chériens de cette liste sera dévoilée la semaine prochaine.On sait déjà qu'Emmanuel Léonard (PCF) sera en 3ème position de la liste dans le département. Frédéric Orain, premier secrétaire fédéral du parti socialiste figurera lui, en 5ème position.