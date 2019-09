Du sport en famille pour sensibiliser à l'activité physique

L'INTERVIEW / Du sport pour tous et en famille !

Entre le 14 septembre et le 6 octobre se déroulera la 15ème édition du Famillathlon, un évenement sportif placé sous le patronage du Ministère des Sports pour sensibiliser les familles aux valeurs sportives, et à l'activité physique. D'après une étude menée en 2017 par la Fédération Française de Cardiologie, en 40 ans, les collégiens ont perdu 25% de leur capacité physique, d'où l'importance d'initier les jeunes très tôt à la pratique sportive, pour favoriser la croissance. C'est dans cinq villes de France qu'aura lieu le Famillalthon, un évenement créé en 2005, gratuit et ouvert à tous.

Edmée de Catuélan, organisatrice et présidente du Famillathlon, est l'invitée de Melchior Gormand.

Plus d'informations : http://www.famillathlon.org/



L'INSTANT CULTURE

1500 objets particuliers et mystérieux exposés à Landarneau : les Cabinets de Curiosités.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/1500-objets-particuliers-et-mysterieux-exposes-landarneau



AU MENU EGALEMENT

• Secrets de recettes, avec Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs / Les coquilles Saint-Jacques au beurre d'Oursin, une recette bretonne

• Ça fait du bien d'en parler / Secteur bancaire et révolution numérique

• Tous acteurs du changement, avec Ashoka / Kinomé, une enteprise pour une réponse durable aux problèmes climatiques