L’Europe vit au rythme du football. Un Euro sous le signe de l’Union, avec la co-organisation de 11 pays, dont la France ne fait pas partie, et une grande fête avec le retour du public dans les stades. Un vrai bazar et un levier de tensions politique entre nations mais aussi vis à vis de l’UEFA, l’Union des associations européennes de football.



Mais que voulez vous, avec cette année singulière, donnons aux peuples européens « Du vaccin et des jeux » histoire de relâcher les tensions et dans la mesure du possible, détourner l’attention.

Bien sûr, le double scrutin électoral de ce mois de juin n’a pas besoin du ballon de foot pour que le désintérêt se pointe à l’entrée des bureaux de vote.



Rappelons le, les régions sont les premiers relais de l’Union Européenne.



Il faut savoir que la région Pays de la Loire est la troisième région la moins bien pourvue en fonds européens, derrière elle se trouvent la Bretagne et le Centre-Val de Loire, sur la période 2014-2020. Mais cela a représenté plus de 900 M d’euros tout de même.

De fait, à la question « Quelle Europe voulons nous ? », arrive en écho « Quelle région voulons nous ? ». Car une collectivité qui est à la manœuvre pour gérer des fonds aussi conséquents, mérite notre attention et un minimum de conscience citoyenne, si non dans l’engagement, au moins dans le questionnement.



Car sans les régions, l’Union Européenne aurait bien du mal à exister auprès des 446 M d’habitants qu’elle concerne. Et pour une fois que des décisions structurantes ne descendent pas de Paris et qu’en plus on leur alloue des moyens, je suis bien triste de voir mes concitoyens ses détourner majoritairement de la question.



Derrière les acronymes étranges comme FEDER, FEADER et autre FSE, il y a des réalités concrètes que nous avons abordées ici depuis 3 saisons maintenant et qui font leur part dans le développement de notre région et de notre département.



Mais c’est là aussi une problématique de fond : l’UE n’a jamais réussi, depuis le référendum de 2005 sur le traité de Lisbonne et ses conséquences désastreuses sur l’images que les française ont d’elle, n’a jamais réussi disais-je à se refaire une place de choix dans les cœurs et dans les esprits. Plus encore, les électeurs français dans leur majorité ne comprennent toujours pas son fonctionnement. Car si c’était le cas, double élection ou pas, dimanche au soleil ou pas, fête des pères ou pas, jamais l’abstention au premier tour des régionales n’aurait pris de pareilles proportions. Le regain affiché en 2019 pour les européennes était pourtant le tremplin attendu, notamment auprès de la jeune génération.



Bien malin, celui qui a la recette, la potion magique pour repenser le lien entre l’UE et les citoyens de l’Hexagone, mais plus largement, si l’on écoute les observateurs, le lien entre les français et la politique.