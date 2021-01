Du Vrac à la SLOW Cosmétique: Une autre façon de consommer!

Des boutiques VRAC et 0 Déchets se multiplient afin de changer notre mode de consommation. Le Label national " Anti-gaspillage alimentaire" vient d'être lancé afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et inciter les initiatives vertueuses en matière d'achat, de production mais aussi avec des méthodes de paiement plus citoyennes, notamment les monnaies locales.

Invitées:

- Céline LAPLANCHE/ cofondatrice de l'épicerie" Le Petit Pot" à AVIGNON

- Brune de PRADINES/ cofondatrice de" La Manufacture du Siècle" qui développe sa haute savonnerie artisanale.