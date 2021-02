Duel à distance entre le FC Nantes et le FC Lorient dans lutte pour le maintien

Alors que le Stade Rennais inquiète et dégringole au classement, le FC Nantes et le FC Lorient se livrent une bataille à distance pour le maintien. Quant au Stade Brestois, il faudra être costaud contre Monaco et puis en Ligue 2, Guingamp doit absolument se remettre à gagner. Décryptage des matchs du week-end avec notre consultant François Blin.