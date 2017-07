Dunkerque: "une histoire de survie" pour Christopher Nolan

C'est l'événement cinématographique de la semaine, et plus largement, de l'été. Aujourd'hui, sort sur les écrans français le film "Dunkerque", réalisé par le cinéaste Christopher Nolan.

Tourné l'été dernier dans le ville du nord de la France, cette superproduction hollywoodienne évoque l'histoire de l'opération Dynamo, en mai 1940. Un épisode assez peu connu de la Seconde guerre mondiale, et qui a pourtant précipité l'engagement de la Grande-Bretagne dans le conflit mondial, ainsi que la mise en place des Forces françaises libres, en Angleterre.



Une opération de sauvetage inédite

"Toutes les troupes refluent sur Dunkerque. L’idée de Weygand, le chef des Armées, était de faire une tête de pont, afin de retenir le maximum d’Allemands sur Dunkerque, pour pouvoir préparer une contre-offensive au sud de la Somme. A partir de là, les 400 000 hommes de l’armée du Nord se retranchent sur Dunkerque. On va créer un secteur fortifié de Flandres pour protéger cette région en s’appuyant sur les canons. En face, on a entre 70 et 80 000 Allemands, qui sont supérieurement armés" explique Lucien Dayan, président de l'association mémorial du souvenir.

Ces 400 000 soldats franco-britanniques sont alors coincés dans la poche de Dunkerque. L’opération Dynamo est alors mise en place pour évacuer le corps expéditionnaire britannique et quelques soldats français. 330 000 soldats seront alors sauvés de manière héroïque même si l’on comptera des milliers de morts.

Une histoire de survie pour Christopher Nolan

"Si le corps expéditionnaire anglais avait été fait prisonnier à Dunkerque, il n’y aura jamais eu quatre ans plus tard une base suffisamment proche pour venir libérer l’Europe. Est-ce que les Américains se seraient engagés ? Le fait que le corps expéditionnaire anglais leur ait échappé a empêché les Allemands d’envahir l’Angleterre" ajoute Lucien Dayan.

Durant cette opération, des écrivains français célèbres étaient au combat sur cette plage du Nord de la France : Joseph Kessel, Robert Merle ou encore Louis Aragon. Avec son film "Dunkerque", Christopher Nolan retrace ainsi cette opération de sauvetage exceptionnelle et filme les destins croisés de soldats, pilotes, marins et civils anglais durant l’opération Dynamo. Une réalisation qui n'est pas un "film de guerre, mais une histoire de survie" pour son réalisateur.