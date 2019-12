Easy Jet poursuit son envol à Bordeaux avec 4 nouvelles destinations

La compagnie aérienne Easy Jet vient d'annoncer 4 nouvelles destinations en 2020 : 3 sont estivales : Ajaccio et Figari en Corse, Olbia en Sardaigne et une autre ouvrira à l'année à partir de fin mars, Fuenteventura, 2ème plus grande île des Canaries.

Cela porte donc à 42 le nombre de destinations proposées au départ de Bordeaux, une croissance exponentielle depuis 2 ans.

Réginald Otten, directeur adjoint Easy jet pour la France :

Signe de cette performance, la compagnie renforce sa base aérienne à Bordeaux, avec un 5ème avion sur place, ce qui va générer 36 nouveaux postes et amener à 200 le nombre de salariés Easy jet sur Mérignac.

Cette croissance exceptionnelle se reflète aussi dans les chiffres de la fréquentation globale annoncés par l'aéroport, +12% en 2019, avec déjà plus de 7 millions de passagers. "C'est exceptionnel, confirme le directeur de l'aéroport Pascal Personne, et comparable à ce que nous avons connu lors de la mise en place de Billy (ndlr terminal dédié aux compagnies low cost) en 2010. Cela s'explique aussi par le nombre de nouveautés proposées cette année, comme l'ouverture d'une base Ryanair à l'aéroport".

Ceci dit, l'air du temps n'est pas à la dépense énergétique et pour contrebalancer ses vols, Easy jet a annoncé compenser l'empreinte carbone de chaque passager par un projet écologique.

L'aéroport s'engage pour sa part dans un plan éco exemplaire, visant également la neutralité carbone.