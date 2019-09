Eau Bien Commun milite pour une régie publique de l'eau

Eau Bien Commun est un collectif qui s'est créé sur la Métropole de Lyon et qui appartient à une coordination plus large sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et au niveau national. Ce réseau travaille sur les questions de qualité de l'eau, d'accès à l'eau et des problèmes générés par le changement climatique.

Le collectif est composé de plusieurs associations et partis politiques. Monique Causson cite notamment ATTAC, Les Verts, le PCF ou encore Ensemble !. Le réseau milite pour la mise en place d'une régie publique, transversale sur toute la Métropole de Lyon.