Eau : comment la préserver dans l'Allier?

Les récentes sécheresses ont provoqué de nombreuses questions quantà la necéssité de mettre en peuvre un certain nombre de dispositifs afin de préserver au mieux cette ressource. la signature de la convetion 2019-2021 entre l'agence de l'eau Loire Bretagne et le conseil départemental ce mrdi à Murat en est un. On fait le point avec Christin Chito, vice président en charge du développement durable.