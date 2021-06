Ebreuil : un projet de microcentrale hydroelectrique au coeur des discordes

Lancée depuis plus de 3 ans par le chef d’entreprise Vincent Ferry, spécialiste de l’hydroelectricité, cette structure devrait se situer au niveau du Moulins de Laporte, à proximité du plan d’eau actuel. Objectif : augmenter la puissance pour assurer la production d’électricité de 255 foyers hors chauffage et eau chaude.

La force motrice de l’eau sera exploitée par deux vis de 4,50m avec la construction d’un bâtiment.

Mais depuis une semaine, les habitants des deux rives à St Quintin sur Sioule et Ebreuil se mobilisent via un groupe fb mais aussi sur le terrain.

Affiches, pétition, ils disent non à ce projet qui selon eux aura de lourdes incidences sur le cadre de vie. Les conseils municipaux de St Quintin et Ebreuil ont d'ailleurs voté non au projet.

Le préfet de l'Allier devrait rendre sa décision d'ici le 15 septembre.

En savoir plus :

Le dossier de l'enquête publique jusqu'au 30 juin

Le groupe fb du Collectif d'opposants