Echanger, acheter ou revendre votre vélo

Ce sera possible dimanche (6 juin) à Gaillac, place de la Libération dès 9h et jusqu’à 18h. Une bourse aux vélos est proposée par la ville en partenariat avec des associations locales, c'est une première.

Vous apportez votre deux roues et les agents sur place se chargent de le vendre. L’argent collecté ira aux associations. Cette animation veut promouvoir les déplacements doux mais pas seulement.....



Valérie Boutet, responsable communication a la ville de Gaillac.