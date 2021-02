Echo de l’Economie sociale et solidaire : emploi des Femmes

Parmi les actions originales de l'APIJE :

Paren'fort est une action originale en faveur d'une quarantaine de femmes par an qui élèvent leurs enfants seules et qui ont besoin que le lien social passe aussi par le travail. Elle concerne l'accompagnement à l'emploi mais aussi les conséquences du travail sur la cellule familiale. En 2020, sur 17 sorties de parcours, 70% des femmes ont trouvé un emploi.

Expérience souhaitée est une action qui concerne des jeunes femmes de moins de 25 ans issues de quartiers prioritaires, un peu en errance institutionnelle, sans vraiment de projet professionnel. L'action couple un accompagnement vers l'emploi et des missions de travail. 100% des jeunes femmes ont poursuivi vers un emploi, un dispositif garanti jeune ou une formation.