Ecole du Patrimoine et maquette Notre Dame de Paris à Felletin

Savoir-faire régional et architecture remarquable de l'édifice Notre-Dame de Paris, se retrouvent réunis au Lycée des Métiers et du Bâtiment de Felletin en Creuse.



Aujourd'hui (Lundi 7 décembre 2020) la reproduction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, réalisée à l'échelle 1/10 (plus de 14 mètres de haut) ainsi qu'une travée de l’édifice reconstituée en taille réelle, font l'objet d'une exposition qui restera au Lycée de façon permanente.



Une école qui assure la promotion de l'ensemble des filières de la rénovation et de la restauration du patrimoine classé et du patrimoine bâti.