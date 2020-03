Ecoles fermées, l'Enseignement Catholique s'organise - Isabelle des Bourboux

Invitée : Isabelle des Bourboux, Directrice de la DDEC Gironde, Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique



Comment s’adapte le monde de l’enseignement aux mesures de confinement et de fermeture des écoles? Isabelle des Bourboux met en avant la réactivité et les capacités d’adaptation des professeurs



Journal régional : (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : A élections exceptionnelles, solution exceptionnelle (Par Dominique Breillat)

Livres : “Vania, Vassia et la fille de Vassia” de Macha Méril aux éditions Liana Levi (Par Marie-Françoise André)

Environnement : Le pacte vert de l’Union européenne (Par Martine Laplante)

Voyage : Tanger (Par Jean-Luc Pozzo)



Chanson :

