Ecologie : comment prendre soin de nos terres tout en produisant de l'énergie ?

Dans les débats sur l'environnement, nous oublions souvent la ruralité. Pourtant, les agriculteurs sont les plus dépendants du rythme des saisons et de la qualité de leur sol. Cette terre qui les fait vivre et qui nous fait vivre.



Pour en parler, François Fèvre reçoit Paul Coulon, agriculteur à la retraite et Jean Foyer, président et fondateur de Quairos Energies, une entreprise près de Loué qui prend soin des terres agricoles tout en produisant de l'énergie ! Ils nous expliqueront comment cela fonctionne et en quoi cela s'inscrit dans la longue histoire agricole de la Sarthe !