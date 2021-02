Ecologie et théologie

Depuis lundi se déroule en simultanée à Paris et dans une vingtaine de lieux en France, dont l’Université catholique à Angers, un colloque sur le thème des responsabilités chrétiennes dans la crise écologique.

Organisé par des instituts et facultés de théologie chrétiennes, en partenariat avec le réseau Eglise verte, il a pour but d’interroger la difficulté des chrétiens à entrer dans le mouvement de conversion écologique.

Plus encore, il porte l’interrogation de savoir si les théologies n’ont pas contribué à la crise écologique que nous vivons aujourd’hui, et, si c’est le cas, comment les remettre en cause, les réformer et les enrichir.