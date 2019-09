Écologie intégrale, une réflexion portée par l'Enseignement Catholique

Comment devons-nous agir pour une société durable et fraternelle écologiquement ? Le diocèse du Mans avec l’Enseignement Catholique de la Sarthe s'intéresse à ce sujet avec un projet qui verra le jour le 2 octobre 2020. C’est donc plus d’un an de travail sur le thème “ Sauvons notre maison commune ”. L’abbé Henry Fautrad et Eric Martinez, Directeur diocésain et Délégué épiscopal sont aux micros de Pierre Girault.