Ecologie : l'arbre qui cache la forêt

Le magazine Sans Transition vous propose ici un nouveau format de rencontre et de discussion numérique, "Voyage en Transition". L'invité de ce soir, Francis Hallé,botaniste et auteur, spécialiste des arbres et forêts primaires. Il revient avec nous sur l'importance des forêts et de leur bonne gestion pour préserver la biodiversité et permettre la construction d'une société plus durable.