Economie bleue : l'association Ruptur finalise son chantier " Le Coup d’Après "

Le 3 avril dernier, en plein confinement, l’association Ruptur lançait son chantier baptisé « Le Coup d’Après ». Une grande dynamique, pour imaginer et construire un système économique et social différent, basé sur l’intelligence environnementale.

Ruptur, c’est une association d’intérêt général, créée il y a 2 ans, par des entrepreneurs de Loire-Atlantique et de Vendée, avec l’ambition de construire un modèle économique environnemental et sociétal, pour le bien commun, pour la planète.

Dans cet invité de la rédaction, Fanny Brevet reçoit Stéphanie ARNOUX PERROTIN, Directrice de Ruptur.