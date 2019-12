Économie circulaire, et si on réutilisait plutôt que de jeter ?

Une cafetière cassée, un frigo qui déconne, une machine à laver en trop… Et si on les faisait réparer et qu’on les réutilisait plutôt que de les amener à la déchetterie ? C’est le principe de l’économie circulaire. La Région a lancé en 2018, puis en 2019, deux appels à projets pour aider et accompagner les porteurs de projets innovants dans ce secteur économique d’avenir. Croissance verte, recyclage, réemploi, transition écologique et économie des matières premières et des ressources : on explore ce vaste sujet avec Jean-Michel Buf, élu au Conseil régional, et Dominique Fièvre, directeur de l’association Envie 44.