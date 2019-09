17- Passionné par mon métier de cuisinier grâce à ma grand mère"

Robert BRUNEL s'est découvert la passion pour la cuisine dès l'âge de 8 ans. Bien lui en a pris puisqu'il a obtenu son étoile au Michelin à 19 ans après un apprentissage du métier à l'école hotelière d'Avignon, et auprès de grands cuisiniers Français.

Il nous explique que ce temps de la formation était intense et exigeant. Mais il n'en n'a jamais souffert, parce qu'il était curieux et passionné : la recherche de l'excellence en cuisine était sa seule motivation.