18 - Etoilé au Michelin à 19 ans grace à mon enthousiasme"

Après avoir découvert puis appris tout jeune le métier de cuisinier, Robert BRUNEL qui a 62 ans aujourd'hui à ouvert et dirigé plusieurs restaurants en Vaucluse, dans une recherche permanente de qualité.

Dès l'âge de 19 ans il a obtenu une étoile au Michelin et il l'a conservée durant 15 ans.

Il nous explique que si l'arrivée de cette étoile fut une "très belle surprise" pour lui", il a vécu 15 ans plus tard sa perte comme la chance de pouvoir se lancer avec enthousiasme dans un nouveau projet.