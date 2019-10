20 - Je conçois mes recettes et mes menus le matin au marché"

Fin 2018, après 40 ans de carrière dans la cuisine et la restauration, Robert BRUNEL vient de céder son restaurant à 2 jeunes qui avaient fait leurs premiers pas à ses côtés en tant que salariés.

Il nous explique tout le plaisir et même le bonheur que lui procure la transmission de son entreprise dans de telles conditions, d'autant plus que la satisfaction des clients et les bons résultats économiques semblent être au rendez-vous.