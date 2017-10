200 000 euros d'aide pour notre région Centre pour booster le tourisme

Un plan de relance pour la promotion du tourisme de notre région a été signé au château d'Amboise. La région, le comité régional du tourisme et l'entreprise Atout France ont signé une convention en ce sens.

La fondation St Matthieu en Touraine recherche des donateurs pour aider les écoles catholiques. Avec 300 donateurs elle a déjà pu délivrer une aide de 80 000 euros en deux ans.

Handicap International en Indre-et-Loire monte son équipe, la seule du département et de la région Centre. On en parle dans une poignée de minutes.