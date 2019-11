23 - Dès qu'ils le peuvent, les jeunes veulent quitter leur banlieue difficile

Guy FABREGUETTES a mis en place et dirigé la Mission Locale Jeunes d'Avignon de 1982 à 2002.

Il nous explique que résoudre le problème d'accès à l'emploi des jeunes dans les quartiers difficiles nécessite une "démarche globale". Car au delà de leurs problèmes de formation professionnelle ces jeunes connaissent des difficultés d'illétrisme, de moyens de locomotion, de santé, voire de drogue et de délinquance...

Pour autant le travail de la Mission Locale débouche parfois sur de belles réussites qui justifient et valorisent le travail des acteurs sociaux de l'insertion professionnelle des jeunes.