29- "Je n'aurais pas pu être magistrat si la peine de mort n'avait été abolie"

Yves LERNOUT qui a 68 ans aujourd'hui a mené une carrière de magistrat qui l'a notamment conduit à Avignon entre 1990 et 2001 où il a été juge des enfants et juge d'instruction.

il nous confie que face à l'évolution de l'homme dans ses responsabiités sociales et environnementales , la justice est à la fois un phare et une éponge en ce sens qu'elle doit servir de repère dans nos comportements mais elle doit aussi juger aussi "en fonction de l'air du temps" et de questions contemporaines qui ne se posaient pas dans le passé.