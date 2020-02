34- Eduquer : c'est apprendre à grandir sans écraser l'autre

- Françoise GAUSSIN, après avoir enseigné le français au début de sa carrière est devenue très jeune (34 ans) Directrice de l'Enseignement catholique sur le diocèse de Montpellier.



- " Lorsque, dit-elle, j''enseignais le français, je passais toute mon énergie à stimuler la curiosité de mes élèves et leur soif des mots et du langage.

... ll faut savoir nommer et dire les choses pour lutter contre la violence... l'absence de mots : c'est le berceau de la violence".