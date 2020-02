35- Dans l'enseignement comme dans le sport il faut jouer collectif pour gagner

Francoise GAUSSEN 67 ans aujourd'hui. Elle a pris sa retraite en 2018 après avoir été 20 ans directrice de l'enseignement catholique à Montpellier, puis 8 ans dans le même poste à Marseille jusqu'à son départ à la retraite en 2016.



Elle nous confie que parmi les différentes missions du directeur diocesain, à ses yeux la responsabilité pastorale de l'enseignement catholique est essentielle ."Un vrai travail d'équipe nous a permis de monter des formations diplômantes et de collaborer avec les prêtres et leurs paroisses. Je me suis réellement passionnée pour cette mission pastorale dans le diocèse de Montpellier qui m'a moi même évangélisée".